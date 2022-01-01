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Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)

44 из 100
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
VS
49 из 100
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) и Dell XPS 13 9310 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.32 и 1.74 кг)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (51 и 45 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 105% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 220 нит
  • Имеет на 51% более четкий дисплей – 169 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (615 и 778 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
vs
XPS 13 9310 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.74 кг 1.32 кг
Размеры 331 x 235 x 19.1 мм 297 x 207 x 14.3 мм
Площадь 778 см2 615 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.4% ~84.7%
Боковые рамки 10.6 мм 4.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.1 дБ 41.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1200:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 71.7%
Охват DCI-P3 - 69.7%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
220 нит
XPS 13 9310 (2-in-1) +105%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 374 грамма 214 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 384
Блоки текстурирования (TMUs) 56 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) +236%
2.822 терафлопс
XPS 13 9310 (2-in-1)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 70.1 дБ 80.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 7.0 см 11.2 x 6.6 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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