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Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) против ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

44 из 100
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
VS
49 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) и ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (778 и 839 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
vs
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.74 кг 1.7 кг
Размеры 331 x 235 x 19.1 мм 357 x 235 x 18.9 мм
Площадь 778 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.4% ~80%
Боковые рамки 10.6 мм 5.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 41.1 дБ 40 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1108:1
Цветовой охват sRGB - 60%
Охват Adobe RGB - 41.7%
Охват DCI-P3 - 40.6%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 374 грамма 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 70.1 дБ 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 10.0 x 7.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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