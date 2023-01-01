Lenovo ThinkPad L14 Gen 4 против IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L14 Gen 4
- Видеокарта показывает в среднем на 146-199% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4033 vs 3485 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.31 кг
|Размеры
|325.4 x 217 x 18.73 мм
|324.3 x 213 x 17.9 мм
|Площадь
|706 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.5%
|~78.2%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный
|Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|500:1
|400:1
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 / 100 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|360 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|5 (1P + 4E)
|8 (0P + 8E)
|Потоков
|6
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ThinkPad L14 Gen 4 +48%
1588
Geekbench 5 (многоядерный)
4855
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad L14 Gen 4 +31%
1559
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad L14 Gen 4 +16%
4033
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|0.74 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|8
Производительность GPU
ThinkPad L14 Gen 4 +265%
2.703 терафлопс
0.74 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 5.6 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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