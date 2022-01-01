Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 45 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх Причины выбрать Dell Precision 5560 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (793 и 916 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 2.04 кг Размеры 366.5 x 250 x 21 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм Площадь 916 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~89% Боковые рамки 10.6 мм 4.2 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 37.8 дБ 50 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) 220 нит Precision 5560 +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 374 грамма 481 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 1450 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 896 256 Блоки текстурирования (TMUs) 56 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) +280% 2.822 терафлопс Precision 5560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 71.2 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.