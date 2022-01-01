Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) или XPS 15 9520 (2022) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) против Dell XPS 15 9520 (2022)

41 из 100
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
VS
63 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
Dell XPS 15 9520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) и Dell XPS 15 9520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.84 и 1.99 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (792 и 916 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
vs
XPS 15 9520 (2022)

Корпус

Вес 1.99 кг 1.84 кг
Размеры 366.5 x 250 x 21 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм
Площадь 916 см2 792 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~89%
Боковые рамки 10.6 мм 4.2 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 37.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
220 нит
XPS 15 9520 (2022) +127%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 374 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 2 12
Потоков 2 16
L3-кэш 4 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 40 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 938 МГц
Boost частота GPU - 1223 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс
XPS 15 9520 (2022) +78%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 71.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 vs L15 Gen 2 (Intel)
2. Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) vs L15 Gen 2 (Intel)
3. Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) vs ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
4. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) vs L15 Gen 2 (Intel)
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Dell XPS 15 9520 (2022)
6. Dell XPS 17 9720 (2022) vs XPS 15 9520 (2022)
7. Dell XPS 15 9510 (2021) vs XPS 15 9520 (2022)
8. Dell Alienware m15 R7 vs XPS 15 9520 (2022)
9. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Dell XPS 15 9520 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 15 9520 (2022) и Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры