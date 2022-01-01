Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать HP 250 G8 Легче – весит на 250 граммов меньше (1.74 и 1.99 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.74 кг Размеры 366.5 x 250 x 21 мм 358 x 242 x 19.9 мм Площадь 916 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~77.5% Боковые рамки 10.6 мм 6.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 37.8 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 300:1 Цветовой охват sRGB - 53% Время отклика - 12 мс Максимальная яркость ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) 220 нит 250 G8 +14% 250 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 41 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 374 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) +236% 2.822 терафлопс 250 G8 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 71.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.