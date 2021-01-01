Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) или ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) против ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)

54 из 100
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
VS
54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) и ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.7 и 1.99 кг)
  • Имеет на 47% более четкий дисплей – 147 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (839 и 916 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
vs
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.99 кг 1.7 кг
Ширина 366.5 мм 357 мм
Высота 250 мм 235 мм
Толщина 21 мм 18.9 мм
Площадь 916 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~73.9%
Боковые рамки 10.6 мм 12.4 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 147 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.8 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1500 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) против ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
2. ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) против ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
3. ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против XPS 15 9500
4. ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против IdeaPad 5 15” (Intel)
5. ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против IdeaPad 5 15" (AMD)
6. ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против ThinkPad P15s Gen 2

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) и ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры