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Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) против E14 Gen 3 (AMD)

42 из 100
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
VS
55 из 100
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) и E14 Gen 3 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.64 и 1.99 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (715 и 916 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
vs
ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.99 кг 1.64 кг
Размеры 366.5 x 250 x 21 мм 324 x 220.7 x 17.9-20.9 мм
Площадь 916 см2 715 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~75.5%
Боковые рамки 10.6 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 34.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 365 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.8 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш 4 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1500 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс
ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC328
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер - 10.0 x 5.6 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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