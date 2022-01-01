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Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD) против Dell Inspiron 14 5420

52 из 100
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD)
VS
50 из 100
Dell Inspiron 14 5420
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD)
Dell Inspiron 14 5420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD) и Dell Inspiron 14 5420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.54 и 1.76 кг)
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (54 и 42 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (714 и 854 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L15 Gen 3 (AMD)
vs
Inspiron 14 5420

Корпус

Вес 1.76 кг 1.54 кг
Размеры 360.2 x 237 x 19.93 мм 314 x 227.5 x 15.7-19 мм
Площадь 854 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~79.6%
Боковые рамки 7.4 мм 6.3 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 600:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 10 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 1087 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1155 МГц
FLOPS - 4.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 40
Производительность GPU
ThinkPad L15 Gen 3 (AMD)
н/д
Inspiron 14 5420
4.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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