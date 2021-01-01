ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) или Latitude 9420 (2-in-1) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Батарея 50 Вт*ч - 40 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (50 и 40 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Latitude 9420 (2-in-1) Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (668 и 747 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.47 кг 1.4 кг Размеры 329 x 227 x 17.9 мм 310.5 x 215.1 x 8.4-13.9 мм Площадь 747 см2 668 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~85.1% Боковые рамки 9.6 мм 4.5 мм Цвета Черный, Серий Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 40.7 дБ 41 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 400 нит Latitude 9420 (2-in-1) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 40 Вт*ч 60 Вт*ч Напряжение - 7.7 В Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 364 грамма 346 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 448 640 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 1.108 терафлопс Latitude 9420 (2-in-1) +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75 дБ 87 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Размер 10.0 x 6.9 см 11.5 x 7.2 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.