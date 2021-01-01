ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) или XPS 13 9305 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Легче – весит на 310 граммов меньше (1.16 и 1.47 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (601 и 747 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.47 кг 1.16 кг Размеры 329 x 227 x 17.9 мм 302 x 199 x 15.8 мм Площадь 747 см2 601 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~81.1% Боковые рамки 9.6 мм 3.8 мм Цвета Черный, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 40.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 800:1 - Максимальная яркость ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 400 нит XPS 13 9305 н/д

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 364 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 448 384 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) +32% 1.108 терафлопс XPS 13 9305 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 75 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Размер 10.0 x 6.9 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.