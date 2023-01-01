Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 3024 x 1964 Батарея - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 Pro 6650U AMD Ryzen 7 Pro 6850U - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 320 граммов меньше (1.28 и 1.6 кг) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 201-275% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 201-275% больше FPS в играх Комплектуется на 30.7 Вт*ч большей батареей (70 и 39.3 Вт*ч)

Комплектуется на 30.7 Вт*ч большей батареей (70 и 39.3 Вт*ч) На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 8827 баллов

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 8827 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.6 кг Размеры 317.75 x 226.82 x 18.03 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 721 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~84.6% Боковые рамки 8.1 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 3024 x 1964 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Максимальная яркость ThinkPad P14s Gen 3 (AMD) 400 нит MacBook Pro 14 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1398 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 24 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 76 Производительность GPU ThinkPad P14s Gen 3 (AMD) 1.46 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +366% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.1 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.