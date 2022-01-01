Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.24 и 1.4 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Комплектуется на 18.9 Вт*ч большей батареей (58.2 и 39.3 Вт*ч)

Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (646 и 721 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.4 кг Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 721 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~79.4% Боковые рамки 8.1 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad P14s Gen 3 400 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU ThinkPad P14s Gen 3 1.41 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) +84% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.