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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 против Asus Vivobook Go 14 Flip

50 из 100
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
VS
30 из 100
Asus Vivobook Go 14 Flip
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
Asus Vivobook Go 14 Flip
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 39 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 и Asus Vivobook Go 14 Flip от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
  • Видеокарта показывает в среднем на 268-366% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.24 и 1.45 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P14s Gen 3
vs
Vivobook Go 14 Flip

Корпус

Вес 1.24 кг 1.45 кг
Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм
Площадь 721 см2 696 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~77.6%
Боковые рамки 8.1 мм 5.4 мм
Цвета Черный, Серий Белый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
ThinkPad P14s Gen 3 +82%
400 нит
Vivobook Go 14 Flip
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 12 2
Потоков 16 2
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 256
Блоки текстурирования (TMUs) 40 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8
Производительность GPU
ThinkPad P14s Gen 3 +488%
1.41 терафлопс
Vivobook Go 14 Flip
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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