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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 против Dell Precision 5560

50 из 100
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
VS
53 из 100
Dell Precision 5560
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
Dell Precision 5560
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 и Dell Precision 5560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.24 и 2.04 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (721 и 793 см2)
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 16.7 Вт*ч большей батареей (56 и 39.3 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P14s Gen 3
vs
Precision 5560

Корпус

Вес 1.24 кг 2.04 кг
Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм
Площадь 721 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~89%
Боковые рамки 8.1 мм 4.2 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad P14s Gen 3
400 нит
Precision 5560 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 481 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.742 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 256
Блоки текстурирования (TMUs) 40 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8
Производительность GPU
ThinkPad P14s Gen 3 +90%
1.41 терафлопс
Precision 5560
0.742 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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