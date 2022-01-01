Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad P14s Gen 3 или ThinkPad P1 Gen 5 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 против P1 Gen 5

52 из 100
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
VS
64 из 100
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 и P1 Gen 5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.24 и 1.81 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (721 и 912 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 5
  • Видеокарта показывает в среднем на 460-627% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 50.7 Вт*ч большей батареей (90 и 39.3 Вт*ч)
  • На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15783 vs 7068 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P14s Gen 3
vs
ThinkPad P1 Gen 5

Корпус

Вес 1.24 кг 1.81 кг
Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 359.5 x 253.8 x 17.8 мм
Площадь 721 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~81.4%
Боковые рамки 8.1 мм 7.4 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ThinkPad P14s Gen 3 +33%
400 нит
ThinkPad P1 Gen 5
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 135 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 14
Потоков 16 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 780 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1290 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 13.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 5120
Блоки текстурирования (TMUs) 40 160
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80
Производительность GPU
ThinkPad P14s Gen 3
1.41 терафлопс
ThinkPad P1 Gen 5 +836%
13.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (Intel) или Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
2. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) или Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
3. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Lenovo ThinkPad P1 Gen 5
4. Dell XPS 17 9720 (2022) или Lenovo ThinkPad P1 Gen 5
5. Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 или Lenovo ThinkPad P1 Gen 5
6. Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) или Lenovo ThinkPad P1 Gen 5

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 и P14s Gen 3 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры