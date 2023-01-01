Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad P14s Gen 4 или MacBook Pro 13 (M2, 2022) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

54 из 100
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4
VS
58 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Батарея
58.2 Вт*ч
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 4
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10489 vs 8306 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Комплектуется на 18.9 Вт*ч большей батареей (58.2 и 39.3 Вт*ч)
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (646 и 722 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P14s Gen 4
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.35 кг 1.4 кг
Размеры 317.7 x 227.36 x 17.95 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 722 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~79.4%
Боковые рамки 8.1 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1658:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 87.9%
Охват DCI-P3 - 98.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad P14s Gen 4
400 нит
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 67 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 7.5 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
ThinkPad P14s Gen 4
1.41 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +113%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 7500 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.1 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ThinkPad P14s Gen 4 vs MacBook Pro 14 (2023)
2. ThinkPad P14s Gen 4 vs ThinkPad P14s Gen 3 (Intel)
3. ThinkPad P14s Gen 4 vs ThinkPad T14 Gen 4
4. ThinkPad P14s Gen 4 vs Galaxy Book 3 Pro (14")
5. ThinkPad P14s Gen 4 vs ThinkPad X1 Carbon Gen 10
6. ThinkPad P14s Gen 4 vs XPS 13 9315
7. MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
8. MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs XPS 13 Plus 9320
9. MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs MacBook Pro 13 (M1, 2020)
10. MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs MacBook Pro 14 (2021)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) и Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры