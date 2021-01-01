Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad P15s Gen 2 или ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 против L15 Gen 2 (Intel)

53 из 100
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
VS
42 из 100
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 и L15 Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.76 и 1.99 кг)
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (57 и 45 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P15s Gen 2
vs
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.76 кг 1.99 кг
Ширина 365.8 мм 366.5 мм
Высота 248 мм 250 мм
Толщина 19.1 мм 21 мм
Площадь 907 см2 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~73.2%
Боковые рамки 10.2 мм 10.6 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Максимальная яркость
ThinkPad P15s Gen 2 +36%
300 нит
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad P15s Gen 2
1.41 терафлопс
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 или X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
2. Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 или T15 Gen 2
3. Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 или T14s Gen 2 (Intel)
4. Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 или T14 Gen 2 (Intel)
5. Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) или E14 Gen 2 (Intel)
6. Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) или L14 Gen 2
7. Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) или L13 Gen 2 (Intel)
8. Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) или E15 Gen 2 (Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) и P15s Gen 2 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры