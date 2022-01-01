Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15644 vs 11873 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (100 и 68 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.09 кг 2.1 кг Размеры 366.5 x 250 x 21.2-24.2 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 916 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~86.2% Боковые рамки 10.6 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 25700:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость ThinkPad P15v Gen 3 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 135 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU ThinkPad P15v Gen 3 1.41 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +269% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.