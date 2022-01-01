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Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 против Dell Latitude 5430

54 из 100
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
VS
44 из 100
Dell Latitude 5430
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
Dell Latitude 5430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 68 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 и Dell Latitude 5430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
  • На 170% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14930 vs 5533 баллов
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 5430
  • Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (1.36 и 2.09 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (681 и 916 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P15v Gen 3
vs
Latitude 5430

Корпус

Вес 2.09 кг 1.36 кг
Размеры 366.5 x 250 x 21.2-24.2 мм 321.4 x 212 x 19.3 мм
Площадь 916 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~79.3%
Боковые рамки 10.6 мм 5.8 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
ThinkPad P15v Gen 3 +36%
300 нит
Latitude 5430
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 Вт 60 / 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 DDR4
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 512
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
ThinkPad P15v Gen 3
1.41 терафлопс
Latitude 5430 +1%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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