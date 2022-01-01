Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 68 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (68 и 56 Вт*ч) Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.84 и 2.09 кг)

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (792 и 916 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.09 кг 1.84 кг Размеры 366.5 x 250 x 21.2-24.2 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм Площадь 916 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~89% Боковые рамки 10.6 мм 4.2 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров - 2 Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad P15v Gen 3 300 нит XPS 15 9520 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 135 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 429 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 40 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU ThinkPad P15v Gen 3 1.41 терафлопс XPS 15 9520 (2022) +255% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость - 83.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.