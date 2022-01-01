Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 против Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
- Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (2.09 и 2.5 кг)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 12916 баллов
- Комплектуется на 31.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 68 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.09 кг
|2.5 кг
|Размеры
|366.5 x 250 x 21.2-24.2 мм
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|Площадь
|916 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~78.7%
|Боковые рамки
|10.6 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|54.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1243:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98.2%
|Охват Adobe RGB
|-
|70.8%
|Охват DCI-P3
|-
|69.3%
|Время отклика
|-
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|135 Вт
|300 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|846 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|12
|16
|Потоков
|16
|24
|L3-кэш
|18 МБ
|25 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1708
1859
Geekbench 5 (многоядерный)
10815
14705
Cinebench R23 (одноядерный)
1792
1871
Cinebench R23 (многоядерный)
12916
20986
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|150 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|19.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|DDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|80
Производительность GPU
1.41 терафлопс
19.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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