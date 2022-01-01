Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 против E14 Gen 4 AMD
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (68 и 45 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 AMD
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.59 и 2.09 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (715 и 916 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.09 кг
|1.59 кг
|Размеры
|366.5 x 250 x 21.2-24.2 мм
|324 x 220.7 x 17.9 мм
|Площадь
|916 см2
|715 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~75.5%
|Боковые рамки
|10.6 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|135 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|12
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
10815
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
15644
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|40 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.0 x 5.6 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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