Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (IPS) 3840 x 2400 (OLED) 2880 x 1864 Процессор - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Apple M2 Графика - RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 8136 баллов

На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 8136 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (94 и 66.5 Вт*ч)

Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (94 и 66.5 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Существенно легче – весит на 1440 граммов меньше (1.51 и 2.95 кг)

Существенно легче – весит на 1440 граммов меньше (1.51 и 2.95 кг) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 58% более четкий дисплей – 224 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 58% более четкий дисплей – 224 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (809 и 968 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.95 кг 1.51 кг Размеры 363.98 x 265.94 x 30.23 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 968 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~83.9% Боковые рамки 9.7 мм 5.4 мм Цвета Черный, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (IPS) 3840 x 2400 (OLED) 2880 x 1864 Диагональ 16 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана ThinkPad P16 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 MacBook Air 15 (M2) 15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2 ~ 9% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1326:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 98.9% Охват DCI-P3 - 98.7% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость ThinkPad P16 300 нит MacBook Air 15 (M2) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 94 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 186 граммов

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 60 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 630 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1456 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~11 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkPad P16 +64% 4.92 терафлопс MacBook Air 15 (M2) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 2x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.76 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.