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Lenovo ThinkPad P16 против Apple MacBook Air 15 (M2)

60 из 100
Lenovo ThinkPad P16
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
Lenovo ThinkPad P16
Apple MacBook Air 15 (M2)
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Экран
2880 x 1864
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P16 и Apple MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 8136 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (94 и 66.5 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Существенно легче – весит на 1440 граммов меньше (1.51 и 2.95 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 58% более четкий дисплей – 224 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (809 и 968 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P16
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 2.95 кг 1.51 кг
Размеры 363.98 x 265.94 x 30.23 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 968 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~83.9%
Боковые рамки 9.7 мм 5.4 мм
Цвета Черный, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
ThinkPad P16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
MacBook Air 15 (M2)
15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2
~9% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1326:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 98.9%
Охват DCI-P3 - 98.7%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость
ThinkPad P16
300 нит
MacBook Air 15 (M2) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 186 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц -
Ядер 14 (6P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 630 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц 1456 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ThinkPad P16 +64%
4.92 терафлопс
MacBook Air 15 (M2)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 4 -
Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 2x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.76 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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