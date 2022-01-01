Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 3 Pro 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.47 и 2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (747 и 843 см2) Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Более тонкие рамки – на 176% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (96 и 50 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.47 кг 2 кг Размеры 329 x 227 x 17.9 мм 354 x 238 x 18.0 мм Площадь 747 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~28.9% ~79.7% Боковые рамки 133.7 мм 4.3 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:91 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Время отклика - 1 мс Максимальная яркость ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) 500 нит Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 35-50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 0 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1410 МГц FLOPS - 7.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 24 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 48 Производительность GPU ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) н/д Zenbook Pro 15 OLED (UM535) 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.