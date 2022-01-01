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Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) против Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

53 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
VS
58 из 100
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) и Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.47 и 2 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (747 и 843 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
  • Более тонкие рамки – на 176% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (96 и 50 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
vs
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

Корпус

Вес 1.47 кг 2 кг
Размеры 329 x 227 x 17.9 мм 354 x 238 x 18.0 мм
Площадь 747 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~28.9% ~79.7%
Боковые рамки 133.7 мм 4.3 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:91 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35-50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1410 МГц
FLOPS - 7.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 24 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 48
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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