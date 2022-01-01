Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) или Latitude 9430 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) против Dell Latitude 9430

53 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
VS
55 из 100
Dell Latitude 9430
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
Dell Latitude 9430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Батарея 50 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) и Dell Latitude 9430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (50 и 40 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Latitude 9430
  • Более тонкие рамки – на 194% выше полезная площадь экрана
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.27 и 1.47 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (668 и 747 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
vs
Latitude 9430

Корпус

Вес 1.47 кг 1.27 кг
Размеры 329 x 227 x 17.9 мм 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм
Площадь 747 см2 668 см2
Соотношение экрана к корпусу ~28.9% ~85%
Боковые рамки 133.7 мм 4.5 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:91 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Максимальная яркость
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
500 нит
Latitude 9430
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20
Производительность GPU
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
н/д
Latitude 9430
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2. Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) и X1 Yoga (Gen 7)
3. Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) и Dell XPS 17 9710 (2021)
4. Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) и Huawei MateBook X Pro 2022
5. Dell Latitude 9430 и Apple MacBook Pro 14 (2021)
6. Dell Latitude 9430 и XPS 15 9520 (2022)
7. Dell Latitude 9430 и Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
8. Dell Latitude 9430 и XPS 13 9305
9. Dell Latitude 9430 и Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 9430 и Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры