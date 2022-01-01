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Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) против Dell XPS 13 9310

53 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
VS
50 из 100
Dell XPS 13 9310
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
Dell XPS 13 9310
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) и Dell XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Более тонкие рамки – на 206% выше полезная площадь экрана
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.2 и 1.47 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (589 и 747 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.47 кг 1.2 кг
Размеры 329 x 227 x 17.9 мм 296 x 199 x 15 мм
Площадь 747 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~28.9% ~88.4%
Боковые рамки 133.7 мм 3.7 мм
Цвета Черный, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:91 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
500 нит
XPS 13 9310
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 218 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 12
Производительность GPU
ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
н/д
XPS 13 9310
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 84.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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