Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) против Dell XPS 13 9310
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
- Более тонкие рамки – на 206% выше полезная площадь экрана
- Легче – весит на 270 граммов меньше (1.2 и 1.47 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (589 и 747 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.47 кг
|1.2 кг
|Размеры
|329 x 227 x 17.9 мм
|296 x 199 x 15 мм
|Площадь
|747 см2
|589 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~28.9%
|~88.4%
|Боковые рамки
|133.7 мм
|3.7 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|36.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:91
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|7.6 В
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|218 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1269
1186
Geekbench 5 (многоядерный)
4503
2393
Cinebench R23 (одноядерный)
1319
Cinebench R23 (многоядерный)
2423
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4267 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|84.6 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|11.2 x 6.4 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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