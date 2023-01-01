Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1664 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.24 и 1.47 кг)

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.24 и 1.47 кг) На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 4826 баллов

На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 4826 баллов Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (654 и 747 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.47 кг 1.24 кг Размеры 329 x 227 x 17.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 747 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~82% Боковые рамки 9.6 мм 5.6 мм Цвета Черный, Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 40.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1664 Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 700:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 95.4% 99.9% Охват Adobe RGB 65.5% 87.6% Охват DCI-P3 64.2% 98.4% Время отклика 42 мс 29 мс Максимальная яркость ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 363 грамма 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Apple M2 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 2.822 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +6% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ - Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.9 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.