Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 50 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.47 и 1.59 кг)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (747 и 835 см2) Причины выбрать Dell Latitude 5530 Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.47 кг 1.59 кг Размеры 329 x 227 x 17.9 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм Площадь 747 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~80.4% Боковые рамки 9.6 мм 6.3 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 40.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 700:1 - Цветовой охват sRGB 95.4% - Охват Adobe RGB 65.5% - Охват DCI-P3 64.2% - Время отклика 42 мс - Максимальная яркость ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) +36% 300 нит Latitude 5530 220 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Время полной зарядки 2:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет - Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева - Мощность зарядки 65 Вт 60 / 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 363 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX450 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 896 896 Блоки текстурирования (TMUs) 56 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 2.822 терафлопс Latitude 5530 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 77.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.