Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) или MacBook Air (M2, 2022) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

54 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
VS
58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1664
Батарея
52.6 Вт*ч
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10135 vs 7954 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.24 и 1.36 кг)
  • Комплектуется на 13.3 Вт*ч большей батареей (52.6 и 39.3 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 39% более четкий дисплей – 225 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (654 и 721 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.36 кг 1.24 кг
Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 721 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~82%
Боковые рамки 8.1 мм 5.6 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 38.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 2148:1 1384:1
Цветовой охват sRGB 97.4% 99.9%
Охват Adobe RGB 71.5% 87.6%
Охват DCI-P3 69.2% 98.4%
Время отклика 30 мс 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 352 грамма 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 8 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Apple M2 GPU
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 2000 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 1456 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) +23%
3.686 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.2 дБ 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.1 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 или Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
2. Dell XPS 13 9315 или Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
3. Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 или Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
4. Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (AMD) или Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) или Apple MacBook Air (M2, 2022)
6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 или Apple MacBook Air (M2, 2022)
7. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) или Apple MacBook Air (M2, 2022)
8. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Apple MacBook Air (M2, 2022)
9. Microsoft Surface Pro 9 или Apple MacBook Air (M2, 2022)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air (M2, 2022) и Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры