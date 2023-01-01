Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч - 46.5 Вт*ч 57 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 Pro 6650U AMD Ryzen 7 Pro 6850U - Intel Processor U300 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9126 vs 4033 баллов

На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9126 vs 4033 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad L14 Gen 4 Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх Комплектуется на 7.2 Вт*ч большей батареей (46.5 и 39.3 Вт*ч)

Комплектуется на 7.2 Вт*ч большей батареей (46.5 и 39.3 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.36 кг 1.4 кг Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 325.4 x 217 x 18.73 мм Площадь 721 см2 706 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~76.5% Боковые рамки 8.1 мм 7.8 мм Цвета Черный, Серый Черный Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 38.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 2148:1 500:1 Цветовой охват sRGB 97.4% - Охват Adobe RGB 71.5% - Охват DCI-P3 69.2% - Время отклика 30 мс - Максимальная яркость ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) +82% 400 нит ThinkPad L14 Gen 4 220 нит

Батарея Ёмкость 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч 46.5 Вт*ч 57 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 / 100 Вт Вес зарядного устройства 289 / 352 граммов 360 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1500 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1320 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) 1.46 терафлопс ThinkPad L14 Gen 4 +85% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.1 см 11.5 x 5.6 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.