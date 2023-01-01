Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 против Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 4
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Комплектуется на 13.3 Вт*ч большей батареей (52.6 и 39.3 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7994 vs 7343 баллов
- Имеет на 39% более четкий дисплей – 225 против 162 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (654 и 721 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.21 кг
|1.24 кг
|Размеры
|317.7 x 226.9 x 17.9 мм
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|Площадь
|721 см2
|654 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.8%
|~82%
|Боковые рамки
|8.1 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|800:1
|1384:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.6%
|Охват DCI-P3
|-
|98.4%
|Время отклика
|-
|29 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|30 / 35 / 67 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|300 граммов
|174 / 189 / 250 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|-
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1699
1801
Geekbench 5 (многоядерный)
7497
8197
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad T14 Gen 4 +18%
1707
Cinebench R23 (многоядерный)
7343
7994
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|-
|Частота
|4800 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|82.7 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|11.5 x 6.1 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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