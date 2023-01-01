Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 против Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 4
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304)
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1 и 1.21 кг)
- Комплектуется на 23.7 Вт*ч большей батареей (63 и 39.3 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 57% более четкий дисплей – 255 против 162 точек на дюйм (PPI)
- На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (641 и 721 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.21 кг
|1 кг
|Размеры
|317.7 x 226.9 x 17.9 мм
|296.2 x 216.3 x 10.9-11.8 мм
|Площадь
|721 см2
|641 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.8%
|~80%
|Боковые рамки
|8.1 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|40.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|255 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|800:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|96.1%
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|300 граммов
|228 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1699
Geekbench 5 (многоядерный)
7497
Cinebench R23 (одноядерный)
1707
Cinebench R23 (многоядерный)
7343
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|20
Производительность GPU
ThinkPad T14 Gen 4 +92%
2.703 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.1 мм
|Размер
|11.5 x 6.1 см
|13.0 x 8.1 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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