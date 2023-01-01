Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) Легче – весит на 210 граммов меньше (1 и 1.21 кг)

Легче – весит на 210 граммов меньше (1 и 1.21 кг) Комплектуется на 23.7 Вт*ч большей батареей (63 и 39.3 Вт*ч)

Комплектуется на 23.7 Вт*ч большей батареей (63 и 39.3 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Имеет на 57% более четкий дисплей – 255 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 255 против 162 точек на дюйм (PPI) На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (641 и 721 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.21 кг 1 кг Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 296.2 x 216.3 x 10.9-11.8 мм Площадь 721 см2 641 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~80% Боковые рамки 8.1 мм 4.8 мм Цвета Черный, Серий Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 40.1 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 800:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 96.1% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость ThinkPad T14 Gen 4 400 нит Zenbook S 13 OLED (UX5304) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 300 граммов 228 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU ThinkPad T14 Gen 4 +92% 2.703 терафлопс Zenbook S 13 OLED (UX5304) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 83 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.1 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.1 см 13.0 x 8.1 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.