Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Батарея - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7343 vs 6601 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.21 кг 1.21 кг Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 317.7 x 226.9 x 17.9 мм Площадь 721 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~78.8% Боковые рамки 8.1 мм 8.1 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 39.6 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 2105:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 77.9% Охват DCI-P3 - 76.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость ThinkPad T14 Gen 4 400 нит ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 300 граммов 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 4GB GeForce MX550 2GB TGP - 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1065 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1320 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU ThinkPad T14 Gen 4 2.703 терафлопс ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 77.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.1 см 11.5 x 6.1 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.