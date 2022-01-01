Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) или Inspiron 14 5420 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) против Dell Inspiron 14 5420

55 из 100
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
VS
52 из 100
Dell Inspiron 14 5420
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
Dell Inspiron 14 5420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 57 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) и Dell Inspiron 14 5420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.28 и 1.54 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
vs
Inspiron 14 5420

Корпус

Вес 1.28 кг 1.54 кг
Размеры 327.5 x 224 x 16.4 мм 314 x 227.5 x 15.7-19 мм
Площадь 734 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~79.6%
Боковые рамки 8.8 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1418:1 600:1
Цветовой охват sRGB 91.8% -
Охват Adobe RGB 67.2% -
Охват DCI-P3 69.7% -
Время отклика 70 мс 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) +60%
400 нит
Inspiron 14 5420
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 376 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 1087 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1155 МГц
FLOPS - 4.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 40
Производительность GPU
ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
н/д
Inspiron 14 5420
4.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 67.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) против Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
2. Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) против Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
3. Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 против Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
4. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Dell Inspiron 14 5420
5. ASUS ZenBook 14 UM425 против Dell Inspiron 14 5420
6. Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) против Dell Inspiron 14 5420
7. HP ENVY x360 13 (2021) против Dell Inspiron 14 5420
8. Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) против Dell Inspiron 14 5420

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 14 5420 и Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры