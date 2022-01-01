Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U - AMD Ryzen 3 Pro 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) Более тонкие рамки – на 155% выше полезная площадь экрана

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.28 и 1.47 кг)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (57 и 50 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.47 кг Размеры 327.5 x 224 x 16.4 мм 329 x 227 x 17.9 мм Площадь 734 см2 747 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~28.9% Боковые рамки 8.8 мм 133.7 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:91 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1200:1 Максимальная яркость ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) 400 нит ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U AMD Ryzen 3 Pro 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц Частота в режиме Boost 4 ГГц 4 ГГц Ядер 4 4 Потоков 8 8 L3-кэш 8 МБ 8 МБ Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 6 Техпроцесс 7 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) +2% 1296 ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) 1269 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) +2% 4589 ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) 4503

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 0 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.