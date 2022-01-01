Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) или MateBook X Pro 2022 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) против Huawei MateBook X Pro 2022

49 из 100
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
VS
68 из 100
Huawei MateBook X Pro 2022
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
Huawei MateBook X Pro 2022
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3120 x 2080
Процессор Intel Core i7 1195G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) и Huawei MateBook X Pro 2022 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.28 и 1.38 кг)
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 5044 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 68% более четкий дисплей – 264 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (685 и 738 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
vs
MateBook X Pro 2022

Корпус

Вес 1.28 кг 1.38 кг
Размеры 327.5 x 225.4 x 16.8 мм 310 x 221 x 15.5 мм
Площадь 738 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~87.7%
Боковые рамки 8.8 мм 4.9 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 264 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3120 x 2080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Цветовой охват sRGB 99% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.3-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24
Производительность GPU
ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
1.41 терафлопс
MateBook X Pro 2022 +20%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.1 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) или T14s Gen 2 (Intel)
2. Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) или T14s Gen 2 (Intel)
3. Dell Latitude 5420 или Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
4. Apple MacBook Air (Intel, 2020) или Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
5. Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) или ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) или Huawei MateBook X Pro 2022
7. ASUS ZenBook 14 UM425 или Huawei MateBook X Pro 2022
8. Dell XPS 13 9305 или Huawei MateBook X Pro 2022
9. Huawei MateBook 14s или MateBook X Pro 2022
10. Microsoft Surface Laptop 3 13.5 или Huawei MateBook X Pro 2022

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Huawei MateBook X Pro 2022 и Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры