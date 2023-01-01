Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad T14s Gen 4 или Latitude 3440 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 против Dell Latitude 3440

55 из 100
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4
VS
42 из 100
Dell Latitude 3440
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4
Dell Latitude 3440
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 57 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 и Dell Latitude 3440 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 4
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.21 и 1.54 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (57 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 3440
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T14s Gen 4
vs
Latitude 3440

Корпус

Вес 1.21 кг 1.54 кг
Размеры 317.5 x 226.9 x 16.9 мм 322.2 x 219.4 x 16.8-18.6 мм
Площадь 720 см2 707 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~76.4%
Боковые рамки 8 мм 6.2 мм
Цвета Черный, Серый Черный
Материал Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 40.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 800:1 300:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
ThinkPad T14s Gen 4 +82%
400 нит
Latitude 3440
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 60 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 244 / 300 граммов 342 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 5 (1P + 4E)
Потоков 12 5
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
ThinkPad T14s Gen 4
1.41 терафлопс
Latitude 3440 +92%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 85.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.1 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 против P14s Gen 4
2. Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 против T14 Gen 4
3. Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 против T14s Gen 3 (Intel)
4. Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 против X1 Carbon Gen 11
5. Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 против Apple MacBook Air (M2, 2022)
6. Dell Latitude 3440 против Precision 3580
7. Dell Latitude 3440 против HP ProBook 440 G9
8. Dell Latitude 3440 против Lenovo ThinkPad T14 Gen 4
9. Dell Latitude 3440 против Latitude 5440
10. Dell Latitude 3440 против Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 3440 и Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры