Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.75 и 1.9 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 204-278% больше FPS в играх
- На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 5015 баллов
- Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|1.9 кг
|Размеры
|365.8 x 248 x 19.1 мм
|355 x 243 x 19.9 мм
|Площадь
|907 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74%
|~77.8%
|Боковые рамки
|10.2 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|37.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|188 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|60.1%
|-
|Охват Adobe RGB
|61.5%
|-
|Охват DCI-P3
|40.1%
|100%
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|363 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1320
1629
Geekbench 5 (многоядерный)
4312
9139
Cinebench R23 (одноядерный)
1349
1464
Cinebench R23 (многоядерный)
5015
12594
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|120 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1425 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|13.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|48
Производительность GPU
2.822 терафлопс
13.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.4
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|76.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|1.7 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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