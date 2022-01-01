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Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

51 из 100
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
VS
73 из 100
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
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Экран 2560 x 1440
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.75 и 1.9 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 204-278% больше FPS в играх
  • На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 5015 баллов
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T15 Gen 2
vs
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

Корпус

Вес 1.75 кг 1.9 кг
Размеры 365.8 x 248 x 19.1 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 907 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~77.8%
Боковые рамки 10.2 мм 4.8 мм
Цвета Черный, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Цветовой охват sRGB 60.1% -
Охват Adobe RGB 61.5% -
Охват DCI-P3 40.1% 100%
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 363 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 120 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 1425 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 13.3 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 56 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
ThinkPad T15 Gen 2
2.822 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +371%
13.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.4
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 76.3 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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