Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.75 и 1.9 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 204-278% больше FPS в играх

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 5015 баллов

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.9 кг Размеры 365.8 x 248 x 19.1 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 907 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74% ~77.8% Боковые рамки 10.2 мм 4.8 мм Цвета Черный, Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2 Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 - Цветовой охват sRGB 60.1% - Охват Adobe RGB 61.5% - Охват DCI-P3 40.1% 100% Время отклика 25 мс - Максимальная яркость ThinkPad T15 Gen 2 300 нит ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 363 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 120 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1425 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 13.3 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 192 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 896 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 56 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU ThinkPad T15 Gen 2 2.822 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +371% 13.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.3 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.