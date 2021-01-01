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Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

59 из 100
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
VS
75 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 10870H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 и Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.75 и 2 кг)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 271-369% больше FPS в играх
  • На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3667 vs 1815 баллов
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (99 и 57 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T15 Gen 2
vs
Aorus 15G (RTX 30 Series)

Корпус

Вес 1.75 кг 2 кг
Ширина 365.8 мм 357 мм
Высота 248 мм 244 мм
Толщина 19.1 мм 23 мм
Площадь 907 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~77%
Боковые рамки 10.2 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 37.6 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1152:1
Цветовой охват sRGB 60.1% 90%
Охват Adobe RGB 61.5% 67%
Охват DCI-P3 40.1% 65.6%
Время отклика 25 мс 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 363 грамма 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1365 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad T15 Gen 2
2.822 терафлопс
Aorus 15G (RTX 30 Series) +492%
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek RTL8125
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 76.3 дБ 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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