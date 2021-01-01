Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Легче – весит на 250 граммов меньше (1.75 и 2 кг)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 271-369% больше FPS в играх
- На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3667 vs 1815 баллов
- Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (99 и 57 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|2 кг
|Ширина
|365.8 мм
|357 мм
|Высота
|248 мм
|244 мм
|Толщина
|19.1 мм
|23 мм
|Площадь
|907 см2
|871 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74%
|~77%
|Боковые рамки
|10.2 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|37.6 дБ
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|1152:1
|Цветовой охват sRGB
|60.1%
|90%
|Охват Adobe RGB
|61.5%
|67%
|Охват DCI-P3
|40.1%
|65.6%
|Время отклика
|25 мс
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|363 грамма
|725 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1261
1286
Geekbench 5 (многоядерный)
4157
7742
Cinebench R20 (одноядерный)
515
Cinebench R20 (многоядерный)
1815
3667
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|105 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|930 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1365 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|16.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|6144
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
16.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek RTL8125
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|76.3 дБ
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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