ThinkPad T15 Gen 2 или ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 Легче – весит на 250 граммов меньше (1.75 и 2 кг) Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 153-209% больше FPS в играх

На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10234 vs 5015 баллов

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (71 и 57 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 2 кг Размеры 365.8 x 248 x 19.1 мм 356 x 252 x 16.3-19.9 мм Площадь 907 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74% ~82.7% Боковые рамки 10.2 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 37.6 дБ 48.1 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 60.1% 100% Охват Adobe RGB 61.5% 77.4% Охват DCI-P3 40.1% 76.4% Время отклика 25 мс 25 мс Максимальная яркость ThinkPad T15 Gen 2 300 нит ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 71 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 363 грамма 924 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 75 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 720-1395 МГц 1050 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1402 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 10.7 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 192 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 896 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ThinkPad T15 Gen 2 2.822 терафлопс ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +279% 10.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 48 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 76.3 дБ 74.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.