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Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”) против T15 Gen 2

59 из 100
Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”)
VS
51 из 100
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”)
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”) и T15 Gen 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”)
  • На 242% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17154 vs 5015 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (68 и 57 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.75 и 2.09 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”)
vs
ThinkPad T15 Gen 2

Корпус

Вес 2.09 кг 1.75 кг
Размеры 366.5 x 250 x 21.2-24.2 мм 365.8 x 248 x 19.1 мм
Площадь 916 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~74%
Боковые рамки 10.6 мм 10.2 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 37.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 800:1
Цветовой охват sRGB 100% 60.1%
Охват Adobe RGB - 61.5%
Охват DCI-P3 - 40.1%
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 363 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 712 МГц -
Boost частота GPU 1057 МГц -
FLOPS 4.32 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 896
Блоки текстурирования (TMUs) 64 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”) +53%
4.32 терафлопс
ThinkPad T15 Gen 2
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 76.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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