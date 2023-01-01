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Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 против Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)

55 из 100
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
VS
65 из 100
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
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Экран
3840 x 2400
Батарея
54 Вт*ч
Процессор
AMD Ryzen 7 7735U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 и Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.18 и 1.74 кг)
  • На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 7583 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (864 и 925 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T16 Gen 2
vs
Swift Edge 16 (SFE16-42)

Корпус

Вес 1.74 кг 1.18 кг
Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм
Площадь 925 см2 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~85.9%
Боковые рамки 8.6 мм 6 мм
Цвета Черный, Серый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 42.7 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 97.2%
Охват DCI-P3 - 99.7%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 / 135 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 240 / 300 / 541 граммов 194 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.75 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1065 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 2400 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 768
Блоки текстурирования (TMUs) 32 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
ThinkPad T16 Gen 2
2.703 терафлопс
Swift Edge 16 (SFE16-42) +36%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 83.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v7
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 12.6 x 8.4 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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