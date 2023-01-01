Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 3840 x 2400 3840 x 2400 Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P AMD Ryzen 7 7735U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.18 и 1.74 кг)

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.18 и 1.74 кг) На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 7583 баллов

На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 7583 баллов Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (864 и 925 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.18 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм Площадь 925 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~85.9% Боковые рамки 8.6 мм 6 мм Цвета Черный, Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 42.7 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 3840 x 2400 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 97.2% Охват DCI-P3 - 99.7% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ThinkPad T16 Gen 2 400 нит Swift Edge 16 (SFE16-42) 400 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 54 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 240 / 300 / 541 граммов 194 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 4GB Radeon 680M TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1065 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 2400 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 768 Блоки текстурирования (TMUs) 32 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU ThinkPad T16 Gen 2 2.703 терафлопс Swift Edge 16 (SFE16-42) +36% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 83.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v7 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 12.6 x 8.4 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.