Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 против Apple MacBook Pro 16 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 360 граммов меньше (1.74 и 2.1 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Комплектуется на 47.5 Вт*ч большей батареей (100 и 52.5 Вт*ч)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11813 vs 9244 баллов
- Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.74 кг
|2.1 кг
|Размеры
|361.9 x 255.5 x 20.5 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|925 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~86.2%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Черный, Серый
|Серебристый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|38.6 дБ
|37.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2021)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
ThinkPad T16 Gen 2
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~2% more screen space
|Контрастность
|1000:1
|25700:1
|Цветовой охват sRGB
|64%
|100%
|Охват Adobe RGB
|48%
|88%
|Охват DCI-P3
|48%
|99.1%
|Время отклика
|-
|67 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 / 135 Вт
|140 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|240 / 338 / 541 граммов
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|-
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|10 (8P + 2E)
|Потоков
|12
|10
|L3-кэш
|12 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1733
1745
Geekbench 5 (многоядерный)
8167
12116
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad T16 Gen 2 +14%
1719
Cinebench R23 (многоядерный)
9244
11813
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|30 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1296 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|5.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|64
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|~78.9 дБ
|~84.7 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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