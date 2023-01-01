Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) 2880 x 1800 (OLED) Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч - 51 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 48GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Причины выбрать HP ZBook Firefly 16 G10 Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх Сенсорный экран

Сенсорный экран Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.72 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 368.7 x 250.9 x 19.9 мм Площадь 925 см2 925 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.2% Боковые рамки 8.6 мм 12 мм Цвета Черный, Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 175° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) 2880 x 1800 (OLED) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Максимальная яркость ThinkPad T16 Gen 2 +60% 400 нит ZBook Firefly 16 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 51 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 / 135 Вт 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 240 / 300 / 541 граммов 310 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 4GB RTX A500 Mobile 4GB Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1065 МГц 832 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1537 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU ThinkPad T16 Gen 2 2.703 терафлопс ZBook Firefly 16 G10 +115% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 48GB 64GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.