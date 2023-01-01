Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 против HP ZBook Firefly 16 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP ZBook Firefly 16 G10
- Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
- Сенсорный экран
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.74 кг
|1.72 кг
|Размеры
|361.9 x 255.5 x 20.5 мм
|368.7 x 250.9 x 19.9 мм
|Площадь
|925 см2
|925 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~80.2%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|12 мм
|Цвета
|Черный, Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|175°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
|Контрастность
|1000:1
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 / 135 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|240 / 300 / 541 граммов
|310 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1754
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
7741
7714
Cinebench R23 (одноядерный)
1762
1745
Cinebench R23 (многоядерный)
7583
7471
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|832 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1537 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x1W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|-
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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