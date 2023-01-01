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Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 против HP ZBook Firefly 16 G10

55 из 100
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
VS
56 из 100
HP ZBook Firefly 16 G10
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
HP ZBook Firefly 16 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 и HP ZBook Firefly 16 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP ZBook Firefly 16 G10
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T16 Gen 2
vs
ZBook Firefly 16 G10

Корпус

Вес 1.74 кг 1.72 кг
Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 368.7 x 250.9 x 19.9 мм
Площадь 925 см2 925 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.2%
Боковые рамки 8.6 мм 12 мм
Цвета Черный, Серый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 175°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Максимальная яркость
ThinkPad T16 Gen 2 +60%
400 нит
ZBook Firefly 16 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 / 135 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 240 / 300 / 541 граммов 310 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1065 МГц 832 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1537 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
ThinkPad T16 Gen 2
2.703 терафлопс
ZBook Firefly 16 G10 +115%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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