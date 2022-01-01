Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 2560 x 1440 Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 0 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56) Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.2 и 1.64 кг)

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9416 vs 6272 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 48% более четкий дисплей – 210 против 142 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (661 и 925 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.2 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 309.8 x 213.3 x 14.9 мм Площадь 925 см2 661 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~81.7% Боковые рамки 8.6 мм 0 мм Цвета Черный, Серий Черный, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума 34 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 210 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1393:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 80.5% - Охват DCI-P3 80.1% - Время отклика 22 мс - Максимальная яркость ThinkPad T16 +33% 400 нит Swift 5 (SF514-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 541 грамм -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Intel Core i7 1260P Базовая частота 1.3 ГГц 2.1 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц Ядер 10 12 Потоков 12 16 L3-кэш 12 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad T16 1533 Swift 5 (SF514-56) +12% 1718 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad T16 7760 Swift 5 (SF514-56) +19% 9221 Cinebench R23 (одноядерный) ThinkPad T16 1568 Swift 5 (SF514-56) +9% 1709 Cinebench R23 (многоядерный) ThinkPad T16 6272 Swift 5 (SF514-56) +50% 9416

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц - FLOPS 2.703 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 768 Блоки текстурирования (TMUs) 32 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 24 Производительность GPU ThinkPad T16 +60% 2.703 терафлопс Swift 5 (SF514-56) 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.1 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 67.7 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.