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Lenovo ThinkPad T16 против Acer Swift 5 (SF514-56)

55 из 100
Lenovo ThinkPad T16
VS
57 из 100
Acer Swift 5 (SF514-56)
Lenovo ThinkPad T16
Acer Swift 5 (SF514-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Батарея 0 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T16 и Acer Swift 5 (SF514-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
  • Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56)
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.2 и 1.64 кг)
  • На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9416 vs 6272 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 210 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (661 и 925 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T16
vs
Swift 5 (SF514-56)

Корпус

Вес 1.64 кг 1.2 кг
Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 309.8 x 213.3 x 14.9 мм
Площадь 925 см2 661 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~81.7%
Боковые рамки 8.6 мм 0 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 210 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1393:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 80.5% -
Охват DCI-P3 80.1% -
Время отклика 22 мс -
Максимальная яркость
ThinkPad T16 +33%
400 нит
Swift 5 (SF514-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 135 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 541 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц -
FLOPS 2.703 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 768
Блоки текстурирования (TMUs) 32 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 24
Производительность GPU
ThinkPad T16 +60%
2.703 терафлопс
Swift 5 (SF514-56)
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 75.1 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 67.7 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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