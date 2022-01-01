Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6767 vs 4706 баллов

Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 41 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515 Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (815 и 925 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.64 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356 x 228.9 x 14.6-17.9 мм Площадь 925 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~82.4% Боковые рамки 8.6 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума 34 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1393:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% 55.7% Охват Adobe RGB 80.5% 38.4% Охват DCI-P3 80.1% 39.5% Время отклика 22 мс 35 мс Максимальная яркость ThinkPad T16 +60% 400 нит Inspiron 15 5515 250 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 541 грамм -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Базовая частота 1.3 ГГц 2.6 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц Ядер 10 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 4 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 6 Техпроцесс 10 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad T16 +63% 1641 Inspiron 15 5515 1004 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad T16 +68% 6277 Inspiron 15 5515 3742 Cinebench R23 (одноядерный) ThinkPad T16 +38% 1568 Inspiron 15 5515 1133 Cinebench R23 (многоядерный) ThinkPad T16 +44% 6767 Inspiron 15 5515 4706

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1065 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1500 МГц FLOPS 2.703 терафлопс - Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 32 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU ThinkPad T16 2.703 терафлопс Inspiron 15 5515 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 48 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер 11.5 x 67.7 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.