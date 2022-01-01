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Lenovo ThinkPad T16 против Dell XPS 13 9315

55 из 100
Lenovo ThinkPad T16
VS
55 из 100
Dell XPS 13 9315
Lenovo ThinkPad T16
Dell XPS 13 9315
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T16 и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6272 vs 5436 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.17 и 1.64 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (589 и 925 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 169 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T16
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.64 кг 1.17 кг
Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 925 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~88.4%
Боковые рамки 8.6 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серий Синий, Бордовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1393:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 80.5% -
Охват DCI-P3 80.1% -
Время отклика 22 мс -
Максимальная яркость
ThinkPad T16
400 нит
XPS 13 9315 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 135 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 541 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 10
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ThinkPad T16 +3%
1533
XPS 13 9315
1491
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad T16 +18%
7760
XPS 13 9315
6595
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad T16 +19%
1568
XPS 13 9315
1314
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad T16 +15%
6272
XPS 13 9315
5436

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
ThinkPad T16 +92%
2.703 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 75.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 67.7 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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