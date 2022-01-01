Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 2520 x 1680 Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 84 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Легче – весит на 350 граммов меньше (1.64 и 1.99 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022) На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11855 vs 6767 баллов

Комплектуется на 31.5 Вт*ч большей батареей (84 и 52.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.99 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 925 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~85.2% Боковые рамки 8.6 мм 6.4 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума 34 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 2520 x 1680 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2520 x 1680 пикселей Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1393:1 1829:1 Цветовой охват sRGB 100% 96.7% Охват Adobe RGB 80.5% 66.6% Охват DCI-P3 80.1% 64.5% Время отклика 22 мс 29 мс Максимальная яркость ThinkPad T16 +33% 400 нит MateBook 16s (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 135 Вт 90 / 135 Вт Вес зарядного устройства 541 грамм 238 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Базовая частота 1.3 ГГц 2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц Ядер 10 12 Потоков 12 16 L3-кэш 12 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad T16 +2% 1641 MateBook 16s (2022) 1602 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad T16 6277 MateBook 16s (2022) +60% 10066 Cinebench R23 (одноядерный) ThinkPad T16 1568 MateBook 16s (2022) +5% 1652 Cinebench R23 (многоядерный) ThinkPad T16 6767 MateBook 16s (2022) +75% 11855

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU ThinkPad T16 +92% 2.703 терафлопс MateBook 16s (2022) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость 75.1 дБ 87.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 67.7 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.