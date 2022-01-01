Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 74 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS Графика GeForce MX550 2GB - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Легче – весит на 310 граммов меньше (1.64 и 1.95 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8917 vs 5202 баллов

Комплектуется на 21.5 Вт*ч большей батареей (74 и 52.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.95 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356 x 251 x 16.9 мм Площадь 925 см2 894 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~83.1% Боковые рамки 8.6 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума 34 дБ 44 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1393:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 80.5% - Охват DCI-P3 80.1% - Время отклика 22 мс - Максимальная яркость ThinkPad T16 +14% 400 нит IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) 350 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 74 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 135 Вт 100 / 135 Вт Вес зарядного устройства 541 грамм 263 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 65 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1065 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1485 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU ThinkPad T16 2.703 терафлопс IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) +13% 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.1 дБ 77 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 67.7 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.